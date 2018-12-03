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LPG tankının içinden 36 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 18:56 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü İ.A.

LPG tankının içinden 36 kilo eroin çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü İ.A. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç, Yenice’de durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 36 kilo gelen eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A., gözaltına alındı.

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LPG tankının içinden 36 kilo eroin çıktıLPG tankının içinden 36 kilo eroin çıktı

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