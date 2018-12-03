HABER

LPG tankının içinden 36 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 22:23 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü İ.A.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü İ.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç, Yenice’de durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 36 kilo gelen eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A., gözaltına alındı.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Tecavüze uğradı, öldürüldü, cesedi yakıldı! Kan donduran olayda flaş gelişmeTecavüze uğradı, öldürüldü, cesedi yakıldı! Kan donduran olayda flaş gelişme
Nusaybin'de yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildiNusaybin'de yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Korkulan oluyor! Bilim insanları keşfetti: Kış mevsimi başlarken...

Korkulan oluyor! Bilim insanları keşfetti: Kış mevsimi başlarken...

MHK'nin Cüneyt Çakır'a Beşiktaş-Galatasaray derbisinde geçer not verdiği ortaya çıktı!

MHK'nin Cüneyt Çakır'a Beşiktaş-Galatasaray derbisinde geçer not verdiği ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tecavüze uğradı, öldürüldü, cesedi yakıldı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Tecavüze uğradı, öldürüldü, cesedi yakıldı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! Tüm detaylar ortaya çıktı

Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmışlar! İşte tüm detaylar

Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisini feci şekilde dövdüler!

Kız çocuğunun ağabeyleri o halde görünce çılgına döndü!

Bursa'da şok görüntü! Anahtarlığın içinden çıkan, polis ekiplerini şaşkına çevirdi

Arabasının anahtarını gören polisler şaştı kaldı

Sivas'ta fuhuş operasyonu: Koli geldi, müsaitsen gel!

Mide bulandıran gerçek! 'Koli geldi müsaitsen gel'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.