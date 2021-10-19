LPG yüklü tanker şarampole uçtu! Kırıkkale'de korku dolu anlar

Kaza, saat 5.30 sıralarında Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 25. kilometresindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım K. idaresindeki PG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü Kazım K, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

PATLAMAYA KARŞI ÖNLEM ALINDI

İtfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı önlem alırken, içerisinde LPG olan tanker kontrollü bir şekilde şarampolden çıkartıldı. Tedbir amaçlı araç trafiğine kapatılan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, yapılan kurtarma çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

