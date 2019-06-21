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LPG yüklü tankerde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen LPG yüklü tankerin lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek, facianın önüne geçildi.Olay, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 2.

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen LPG yüklü tankerin lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek, facianın önüne geçildi.
Olay, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Eraslan idaresindeki 51 JA 129 plakalı LPG yüklü tankerin lastikleri bir anda alev aldı. Soğukkanlı davranan tanker sürücüsü Eraslan, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeyi aradı. Trafik polisleri, Kırıkkale-Kayseri karayolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri yanmaya başlayan tankere karşıdan basınçlı köpük ve su sıkarak söndürdü. Yangına anında müdahale eden ekipler, muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangın, tankerin arka lastiklerindeki balatalardan çıktığı anlaşıldı.
Ekipler tarafından yapılan soğutma işlemlerinin ardından Kırıkkale-Kayseri karayolu yeniden trafiğe açıldı.

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