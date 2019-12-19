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LPG’li araç sahiplerine önemli uyarılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 10:56 | Son Güncelleme

Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adnan Karamanlı, LPG ile çalışan araçların bakımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.Kış aylarında araç bakımlarının önemi bir kat daha artıyor.

Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adnan Karamanlı, LPG ile çalışan araçların bakımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kış aylarında araç bakımlarının önemi bir kat daha artıyor. Soğuk havaların gelmesiyle araçlarda oluşabilecek problemler konusunda gerekli önlemler alınarak, daha güvenli yolculuk yapılması sağlanıyor. Otogaz ile çalışan araçlar da dikkat edilmesi gereken araçların başında geliyor.

“Bizim için kışın karbüratörlü araçlar sıkıntılı oluyor”
LPG ile çalışan araçların ikiye ayrıldığını ifade eden Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adnan Karamanlı, kış aylarında karbüratörlü araçlarda sıkıntı olduğunu ve benzin hortumlarının periyotlarla kontrol ettirilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Karamanlı, karbüratörlü ve LPG’li olan araçlar direkt gaz ile çalıştığı için benzin hortumlarının zamanla çürüdüğünü belirtti. Karamanlı, “LPG’li araçlarımız iki çeşide ayrılıyor. Karbüratörlü ve yeni nesil enjeksiyonlu araçlar. Enjeksiyonlu araçlarımızda çok fazla sorun yaşanmıyor. O araçlar önce benzinle çalışıyor. Belli bir süre sonra motor 30 derece ısındığında kendi otomatik olarak gaza geçiyor. Bizim için kışın karbüratörlü araçlar sıkıntılı oluyor. Vatandaşlarımız direk gazda çalıştırdığı için hiç benzin almıyor. Kışın araç LPG’de çalışmadığı için benzine geçiyor araç uzun süre önce benzinde kullanılmadığı için de bu benzin hortumları kuruyup çatlıyor. Vatandaş bunu bilmiyor ve direk aracı benzine alıyor. Bu sefer de benzin kaçağı oluyor ve aracın yanmasına sebep oluyor. LPG’li araçların yanmasının sebebi budur. Aracın benzin hortumları çürüyor ve eskiyor. Karbüratörlü aracı olanlar mutlaka araçlarını servise götürsünler, aracın benzin hortumlarını kontrol ettirsinler. En ufak çatlak bile varsa mutlaka hortumları yenilesinler. Enjeksiyonlu araçlarımızda ise çok fazla sıkıntı yok. Onların LPG filtreleri var. Bu filtreyi 10 bin kilometrede en fazla 15 bin kilometrede değiştirsinler” ifadelerini kullandı.

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