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LPG'li otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

BODRUM'da, park halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

LPG'li otomobil alev alev yandı

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da, park halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen aracın yanma anı ise cep telefonu ile görüntülendi, .
Bodrum'un Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde park halindeki bir otomobilden bugün sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

LPG'li otomobil alev alev yandıLPG'li otomobil alev alev yandı

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