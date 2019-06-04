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LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 08:55 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de gece saatlerinde Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen LPG’li otomobil ateş topuna dönerek, gece karanlığını aydınlattı.

Kırıkkale’de gece saatlerinde Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen LPG’li otomobil ateş topuna dönerek, gece karanlığını aydınlattı. Sürücü ise uzaktan çaresizce aracının yanmasını izledi.
Yangın, Ankara-Kırıkkale D-200 karayolunun 20. kilometresindeki Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde ilerleyen otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridine park ederek kendini dışarı attı. Hemen itfaiye ekiplerine haber veren çaresiz sürücü aracının yanmasını uzaktan izledi. Kısa sürede büyüyen alevler LPG’li otomobili ateş topuna dönüştürdü. Olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobile müdahale ederek söndürmeyi başardı. Soğutma işlemlerinin ardından otomobilden geriye kalan sadece demir yığını oldu.
Otomobilde çıkan yangından dolayı D-200 karayolunda araç kuyruğu oluştu. Bir süre trafiğin akışı sağlanamadı. Araç söndürüldükten sonra trafik polislerinin kontrolünde trafiğin akışı yeniden sağlandı.
İtfaiye ekipleri otomobildeki yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı

LPG’li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı
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