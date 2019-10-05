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"LSV Kafe ve Dükkan" İstanbul'da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 19:38 | Son Güncelleme

LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön: - Kafede gördüğünüz ürünlerin her biri annelerimiz tarafından üretiliyor, her birinde bir lösemili çocuğumuzun annesinin emeği var. Rozet ve magnetlerimizde ise tamamen lösemili çocuk ve gençlerimizin emeği var. Biliyorlar ki satışından elde edilen gelir, lösemili çocukların tedavisinde kullanılacak" - El işi ürünlerin yanında çok sağlıklı gıdalar da satıyoruz. Peynirlerimiz, doğal sarımsaklarımız, mantı ve sarmalarımız var. Kafelerimize tüm gönüllülerimizi bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, İstanbul'da LSV Kafe ve Dükkan'ın açılmasının lösemili çocuklara umut olacağını belirterek, "Kafede gördüğünüz ürünlerin her biri annelerimiz tarafından üretiliyor, her birinde bir lösemili çocuğumuzun annesinin emeği var. Rozet ve magnetlerimizde ise tamamen lösemili çocuk ve gençlerimizin emeği var. Biliyorlar ki satışından elde edilen gelir, lösemili çocukların tedavisinde kullanılacak." dedi.

Açılış öncesinde çocukların yaptığı dans gösterisi davetlilerden büyük ilgi gördü.

Levent'teki kafenin açılışında Zuhal Ön kurdeleyi, lösemili çocukların anneleriyle birlikte kesti.

Açılışta konuşan Ön, LÖSEV olarak 21. yıllarını kutladıklarını belirterek, "Lösemili çocukların anneleri ile bu yolculuğa başladık ve çocukları lösemi tedavisi gören anneler için uğraş atölyeleri açtık. Böylece onlara hastalıkla mücadele ederken moral kazandırdık. Daha sonra meslek edindirme kursları düzenledik. Bu kurslar sayesinde üretim atölyemizde her biri ilgi duyduğu konularda işler yapmaya başladı. İlk çıkışımız onlara destek olmaktı. Sonra büyüttük, 'LSV Kafe Dükkan' adında bir markaya kadar geldik. Bugün burada İstanbul'da LSV Kafe ve Dükkanımızın açılışını yapıyoruz. Bağışçı, destekçi ve gönüllülerimizle çok özel bir gün yaşıyoruz." diye konuştu.

Kafede satılan ürünlerin gelirinin tamamının lösemili çocuklar için harcandığını ifade eden Ön, şunları kaydetti:

"Kafede gördüğünüz ürünlerin her biri annelerimiz tarafından üretiliyor, her birinde bir lösemili çocuğumuzun annesinin emeği var. Rozet ve magnetlerimizde ise tamamen lösemili çocuk ve gençlerimizin emeği var. Biliyorlar ki satışından elde edilen gelir, lösemili çocukların tedavisinde kullanılacak. Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'da satışlarımız vardı son olarak İstanbul'da da satışlarımız başladı. Bunun yanında internet adresimizden de sipariş verilebilir. El işi ürünlerin yanında çok sağlıklı gıdalar da satıyoruz. Peynirlerimiz, doğal sarımsağımız, mantı ve sarmalarımız var. Kafelerimize tüm gönüllülerimizi bekliyoruz. Tüm gönüllülerimize sağlıklı gıdaya ulaşma imkanı sağlıyoruz. Atölyelerimizde anneler birbirlerine destek oluyor, moral veriyor zaten asıl çıkış amacımız da buydu. Atölyelerimizin amacı seri üretim yapmak değil, duygu yüklü üretim yapmak."

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LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön LSV Kafe ve Dükkan

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