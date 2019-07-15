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Lüban’ın eski eski başbakanlarından, Kral Selman’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:19 | Son Güncelleme

Lübnan’ın eski başbakanlar Necip Miktati,Fuad Sinyora ve Temam Selam, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Lübnan’ın eski başbakanları Necip Miktati, Fuad Sinyora ve Temam Selam Cidde kentinde bulunan Es-Selam Sarayı’nda bir araya geldi.

Lüban’ın eski eski başbakanlarından, Kral Selman’a ziyaret

Lübnan’ın eski başbakanlar Necip Miktati,Fuad Sinyora ve Temam Selam, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Lübnan’ın eski başbakanları Necip Miktati, Fuad Sinyora ve Temam Selam Cidde kentinde bulunan Es-Selam Sarayı’nda bir araya geldi. Lübnanlı Başbakanlar ile Suudi Kralın görüşmesinde liderlerin ülkelerindeki siyasi gelişmeler ele alındı. Kral Selman, görüşmede Lübnan’ın güvenliği ve istikrarının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Lübnan’ın Başbakanları Fuat Sinyora 19 Temmuz2005 ile 9 Kasım 2009, Necip Miktati 13 Haziran 2011 ile 22 Mart 2013, Temam Selam 6 Nisan 2013 tarihlerinde başbakanlık görevinde bulundu.
Toplantıya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim El Assaf ve Suudi Arabistan’ın Beyrut Büyükelçisi Velid bin Abdullah da katıldı.
Lübnanlı eski başbakanlar, Kral Selman ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.

Lüban’ın eski eski başbakanlarından, Kral Selman’a ziyaret

Lüban’ın eski eski başbakanlarından, Kral Selman’a ziyaret

Lüban’ın eski eski başbakanlarından, Kral Selman’a ziyaret

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