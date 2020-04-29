HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lübcke cinayetinde dava açıldı

Lübcke cinayetinde dava açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 18:06 | Son Güncelleme

Almanya'da Federal Başsavcılık 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan Ernst ve suç ortağı Markus H.

Lübcke cinayetinde dava açıldı

hakkında dava açtı.Almanya'da 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan Ernst hakkında Federal Başsavcılık tarafından cinayet, suç ortağı Markus H.'ye de cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi.

Frankfurt Bölge Yüksek Mahkemesi iddianamenin kendilerine iletildiğini teyit etti. Başsavcılık cinayetin "rıkçı, milliyetçi bir dürtü" ile işlendiğini kaydetti.

"Yabancı düşmanlığını Lübcke'ye yansıttı"

Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) siyasetçi Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke 2 Haziran gecesi evinin terasında kısa mesafeden kafasına sıkılan bir kurşunla öldürülmüş, yürütülen soruşturma kapsamında 44 yaşındaki Stephan Ernst cinayeti itiraf etmişti.

Stephan Ernst Lübcke'nin Wolfhagen-Istha'daki evine onu öldürme amacıyla gittiği varsayılan iddianamede Başsavcılık, Ernst'in yabancı düşmanlığını Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke'ye yansıttığını belirtiyor.

Başbakan Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke, 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ardından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmiş, bunun üzerine CDU'lu siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.

Markus H.‘nin Lübcke'ye saldırıyı desteklediği ve 2016-2018 yılları arasında ortak atış talimi yaptığı belirtiliyor. Kendisi plandan haberdar olmasa da Başsavcılığa "aşırı sağcı dünya görüşü temelinde Stephan Ernst'in siyasi bir karar alıcıyı öldüreceğini" Temmuz 2016'dan itibaren olasılık dahilinde gördüğünü söyledi.

Başsavcılık Stephan Ernst'i ayrıca Iraklı bir sığınmacıyı Ocak 2016'da sırtından bıçaklamak suçundan cinayete teşebbüs ile de yargılıyor. Sığınmacı bu saldırıda ağır yaralanmıştı.

Epd, AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
NASA'dan açıklama: Teğet geçti!NASA'dan açıklama: Teğet geçti!
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü

En Çok Okunan Haberler

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

'Sibel'i erotik geçmişinden ötürü...'

'Sibel'i erotik geçmişinden ötürü...'

Türk kökenli polis memuru ABD'deki koronavirüs yansımalarını anlattı

Türk kökenli polis memuru ABD'deki koronavirüs yansımalarını anlattı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Playstation 4

Playstation 4

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci: İkinci dalga kaçınılmaz

Kritik uyarı: İkinci dalga kaçınılmaz

Viyana’da bomba alarmı

Viyana’da bomba alarmı

ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor!

ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor!

NASA'dan açıklama: Teğet geçti!

NASA'dan açıklama: Teğet geçti!

Aşı için tarih verildi

Aşı için tarih verildi

Kuzey Kore’nin taht oyunları: İktidar kimin olacak?

Kuzey Kore’nin taht oyunları: İktidar kimin olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.