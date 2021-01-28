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Lübcke cinayetinde katile ömür boyu hapis cezası

28.01.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Lübcke cinayetinde katile ömür boyu hapis cezası

Kassel Valisi Walter Lübcke cinayeti davasında karar açıklandı.

Katil Stephan Ernst ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Kassel Valisi Walter Lübcke cinayeti davasında katil Stephan Ernst ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi "suçun özel ağırlığını" tespit ederek Ernst'e 15 yıl hapis cezasının ardından şartlı tahliye yolunu da kapattı. Mahkeme davada yargılanan diğer sanık Markus H.'yi de 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Stephan Ernst, 2 Haziran 2019 gecesi 47 yaşındaki Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçiyi Wolfghagen-Istha'daki evinin terasında kısa mesafeden başından silahla vurarak öldürmüştü.

İddianamede cinayetin aşırı sağcı, yabancı düşmanı güdülerle işlendiği ifade edilmişti. Sanığın valiye yönelik nefretinin 14 Ekim 2015 tarihinde Kassel yakınlarındaki Lohfelden’de sığınmacıların kabulü ve barındırılmasıyla ilgili bir toplantıya dayandığı kaydedilmişti.

Söz konusu toplantıya Stephan E. ve Markus H.’nin de katıldığı biliniyor. Toplantıda salondan gelen, sığınmacı karşıtı itirazlara yönelik Lübcke "Konu bazı değerlerin savunulmasıyla ilgilidir; bu değerleri paylaşmayanlar eğer razı gelmiyorlarsa hemen bu ülkeyi terk edebilirler" demişti. YouTube üzerinden paylaşılan bu cümle üzerine Lübcke aşırı sağcıların hedefi haline gelmişti.

Üç farklı ifade

Ernst cinayeti işlediğini itiraf etmiş ancak eylemin nasıl gerçekleştiğine dair üç farklı ifade vermişti. Son ifadesinde cinayetin işlendiği esnada sanık Markus H.'nin de orada bulunduğunu söylemişti. Aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Markus H. ise bir ifade vermemiş, avukatları eyleme dahlini reddederek müvekkillerinin beraatini istemişti.

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi H.'yi silah taşıma yasasını ihlalden suçlu bularak 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Markus H. yargılamanın başında cinayete yardım etmekle suçlanıyordu.

"Demokrasiyi kararlı bir biçimde korumalıyız"

Federal hükümetin terör saldırısı kurbanları ve onların yakınlarından sorumlu temsilcisi Edgar Franke mahkemenin kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hükmün önemli bir adım olduğunu belirten Franke "Nefret ve insanın hiçe sayılmasıyla hayata geçen bu cinayet bir uyarıdır: Demokrasiyi tüm düzlemlerde şimdiye kadar olduğundan daha kararlı bir biçimde korumalıyız" diye konuştu.

DW, Reuters, dpa/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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