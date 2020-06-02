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Lübcke ölümünün birinci yılında anılıyor

02.06.2020 12:38 | Son Güncelleme

Almanya'da geçen yıl 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke ölümününün birinci yılında anılırken, siyasiler aşırı sağla mücadelenin kararlılıkla yürütülmesi mesajları verdi.

Lübcke ölümünün birinci yılında anılıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sığınmacılar konusundaki politikalarına destek vermesi nedeniyle aşırı sağcıların hedefi olan Kassel Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesinin ardından bir yıl geçti. Aşırı sağcıların ilk kurbanı olmayan Lübcke, İkinci Dünya Savaşı sonrasında aşırı sağcılar tarafından öldürülen ilk siyasetçi oldu. Lübcke'nin ölümü sonrasında ise aşırı sağla mücadele partilerüstü bir hal aldı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Lübcke, ölümünün birinci yılında anılırken, aşırı sağcılığa karşı kararlı bir duruş sergilenmesi yönünde mesajlar verildi.

Lübcke'nin mezarının başında konuşan Hessen eyaleti Başbakanı Volker Bouffier "Öldürülmesi demokrasi ve siyasi kültürümüzün tehdit altında olduğunu korkunç bir şekilde gösterdi" ifadelerini kullandı. Bouffier "Büyük mücadele verdiğimiz demokrasiyi, aşırılık yanlısı azınlık ve gruplara bırakamamamak benim için esastır" dedi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Christine Lambrecht Lübcke'ye düzenlenen saldırı "demokrasimize saldırıdır" şeklinde konuştu. Lambrecht "bu akıl almaz suç derin bir yara açtı" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Lübcke'nin savaş ve terörden kaçıp Almanya'ya sığınan insanları koruduğu için öldürüldüğünü hatırlattı.

Bakan aşırı sağ, ırkçılık ve anti semitizmle mücadele yasa teklifinin konunun siyasi önceliğini gösterdiğini kaydederek yasanın aciliyetini vurguladı. Adalet Bakanı, ceza yasasının ağırlaştırılması gerektiğini belirterek sosyal medyada suç niteliğindeki içeriklerin de bildirim zorunluluğu olmasını istedi.

Seehofer: Aşırı sağ demokratik devlete karşı en büyük tehdit

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Lübcke cinayetinin Alman tarihinde bir dönem noktası ve herkese bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi. Seehofer, Alman Yazıişleri Ağı’na (RND) yaptığı açıklamada kabinedeki çalışma arkadaşları ile beraber "aşırı sağa karşı tüm güçleri ile karşı koymaya" kararlı olduklarını söyledi. Seehofer aşırı sağcılığın "demokratik anayasal devlete karşı en büyük tehdit" olduğunu kaydetti.

Yeşiller Partisi eş başkanı Robert Habeck aşırı sağ şiddeti tehdidi yaşayanlar için bir birlik oluşturulması ve silah yasasının sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın suç istatistiklerine göre Almanya'da siyasi kaynaklı suçlar 2019'da yüzde 14 arttı. Aşırı sağcıların işlediği suçların sayısı 2018'e göre yüzde 9,4 artarak, 22 bin 342'ye yükseldi.

Cinayetin ardından dava açıldı

Başbakan Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını destekleyen ve bu nedenle aşırı sağcıların hedefi haline gelen 65 yaşındaki Kassel Valisi Walter Lübcke, 2 Haziran gecesi, evinin terasında başına yakın mesafeden sıkılan kurşunla öldürülmüştü. Yürütülen soruşturma kapsamında 44 yaşındaki Stephan Ernst cinayeti itiraf etmişti.

Nisan ayında Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan Ernst hakkında Federal Başsavcılık tarafından cinayet, suç ortağı Markus H.'ye de cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla dava açılmıştı.

dpa,epd / SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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