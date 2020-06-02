Lübcke ölümünün birinci yılında anılıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sığınmacılar konusundaki politikalarına destek vermesi nedeniyle aşırı sağcıların hedefi olan Kassel Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesinin ardından bir yıl geçti. Aşırı sağcıların ilk kurbanı olmayan Lübcke, İkinci Dünya Savaşı sonrasında aşırı sağcılar tarafından öldürülen ilk siyasetçi oldu. Lübcke'nin ölümü sonrasında ise aşırı sağla mücadele partilerüstü bir hal aldı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Lübcke, ölümünün birinci yılında anılırken, aşırı sağcılığa karşı kararlı bir duruş sergilenmesi yönünde mesajlar verildi.

Lübcke'nin mezarının başında konuşan Hessen eyaleti Başbakanı Volker Bouffier "Öldürülmesi demokrasi ve siyasi kültürümüzün tehdit altında olduğunu korkunç bir şekilde gösterdi" ifadelerini kullandı. Bouffier "Büyük mücadele verdiğimiz demokrasiyi, aşırılık yanlısı azınlık ve gruplara bırakamamamak benim için esastır" dedi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Christine Lambrecht Lübcke'ye düzenlenen saldırı "demokrasimize saldırıdır" şeklinde konuştu. Lambrecht "bu akıl almaz suç derin bir yara açtı" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Lübcke'nin savaş ve terörden kaçıp Almanya'ya sığınan insanları koruduğu için öldürüldüğünü hatırlattı.