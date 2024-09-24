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  4. Lübnan'a peş peşe havadan saldırı! İsrail'den kara savaşı açıklaması geldi

Lübnan'a peş peşe havadan saldırı! İsrail'den kara savaşı açıklaması geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.09.2024 23:14
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İsrail'in bölgedeki saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Gazze'deki saldırılarının ardından İsrail şimdi de yönünü Lübnan'a çevirdi. Ülkedeki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırıları gerçekleştiren İsrail'in kara savaşı başlatıp başlatmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'dan açıklama geldi.

Lübnan'a peş peşe havadan saldırı! İsrail'den kara savaşı açıklaması geldi

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, BM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İsrail'in bir cepheyi daha kaldıracak gücü olup olmadığının" sorulması üzerine Danon, geçmişte Lübnan'a ilişkin deneyimleri bulunduğunu dile getirdi.

"HEVESLİ DEĞİLİZ"

Danon, "Kara istilası başlatmaya hevesli değiliz. Ben kendi oğlumu ya da oğullarımızı yabancı bir ülkede savaşmaya göndermek istemiyorum." ifadesini kullandı.

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"BAŞKA METOTLAR KULLANABİLİRİZ"

Diğer taraftan İsrail'deki sivilleri koruma konusunda kararlı olduklarını belirten Danon, "Diplomatik çözüm tercih ediyoruz. Eğer bu işe yaramazsa karşı tarafa ciddi olduğumuzu göstermek için başka metotlar kullanabiliriz." dedi.

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Danon, "insanların kuzeye dönebilmesi" için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını, amacın barış ve sükunet sağlamak olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise Danon, kendisinin 26 Eylül Perşembe günü New York'a gelmesinin planlandığını, cuma günü ise Genel Kurul'a hitap edeceğini söyledi.

Danon, diğer taraftan "durumun dinamik" olduğunu, gelişmelere ilişkin bilgi vereceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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