Lübnan'a saldırılar devam ediyor! İsrail bir Hizbullah komutanını daha öldürdü

İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyini hedef aldığı son hava saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

BİR HİZBULLAH KOMUTANI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca Reuters'ın iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail, Beyrut'ta bir Hizbullah komutanını hedef aldı.

Güvenlik kaynakları, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin saldırıda öldüğünü bildirdi. Kubeysi'nin Hizbullah'ın roket biriminin lideri olduğu belirtildi.

İBRAHİM AKİL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in hayatını kaybettiğini doğruladı.