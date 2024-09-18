Lübnan'a yönelik siber saldırılar sonrası İsrail'den açıklama: "Savaşta yeni aşamadayız"

Tüm dünya iki gündür Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen siber saldırıları konuşuyor. Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin aynı anda patlatılırken, söz konusu saldırılarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Hizbullah söz konusu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den yeni açıklama geldi.

"YENİ BİR AŞAMADAYIZ"

"Savaşta yeni aşamanın eşiğindeyiz" diyen İsrail Savunma Bakanı Gallant" Güçlerimizi ve kaynaklarımızı kuzeye kaydırıyoruz. Köylerimizi koruyacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dün çağrı cihazlarıyla yapılan ve 12 kişinin öldüğü, 300'ü ağır 2 bin 800 kişinin de yaralandığı siber saldırı sonrası Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazlarına yeni bir siber saldırı düzenlendi. Bu kez de grubun kullandığı el telsizleri, ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde patlatıldı. Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, siber saldırı düzenlenen çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.

9 ÖLÜ, 300'DEN FAZLA YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ikinci saldırıda 9 kişinin öldüüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

HİZBULLAH'TAN İNTİKAM YEMİNİ

Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hashem Safidini, örgütün "yeni bir aşamayla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek "saldırıların karşılıksız kalmayacağını" vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise çağrı cihazı patlamaları hakkında, "sivil nesnelerin silahlaştırılmamasının" çok önemli olduğunu belirtti.

Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarında dün yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanmıştı. Olayın ardından Hizbullah bugün misilleme olarak İsrail'in kışlalarına saldırmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, cuma günü Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarını görüşecek.