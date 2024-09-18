HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lübnan'a yönelik siber saldırılar sonrası İsrail'den açıklama: "Savaşta yeni aşamadayız"

Lübnan'a yönelik siber saldırılar sonrası İsrail'den açıklama: "Savaşta yeni aşamadayız"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.09.2024 19:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'da iki gündür üst üste çağrı cihazları ve telsizlerle gerçekleştiren saldırılar sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den yeni bir açıklama geldi. "Savaşta yeni aşamanın eşiğindeyiz" diyen İsrail Savunma Bakanı Gallant" Güçlerimizi ve kaynaklarımızı kuzeye kaydırıyoruz. Köylerimizi koruyacağız" diye konuştu.

Lübnan'a yönelik siber saldırılar sonrası İsrail'den açıklama: "Savaşta yeni aşamadayız"

Tüm dünya iki gündür Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen siber saldırıları konuşuyor. Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin aynı anda patlatılırken, söz konusu saldırılarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Hizbullah söz konusu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den yeni açıklama geldi.

"YENİ BİR AŞAMADAYIZ"

"Savaşta yeni aşamanın eşiğindeyiz" diyen İsrail Savunma Bakanı Gallant" Güçlerimizi ve kaynaklarımızı kuzeye kaydırıyoruz. Köylerimizi koruyacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dün çağrı cihazlarıyla yapılan ve 12 kişinin öldüğü, 300'ü ağır 2 bin 800 kişinin de yaralandığı siber saldırı sonrası Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazlarına yeni bir siber saldırı düzenlendi. Bu kez de grubun kullandığı el telsizleri, ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde patlatıldı. Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, siber saldırı düzenlenen çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.

hgjghjk

9 ÖLÜ, 300'DEN FAZLA YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ikinci saldırıda 9 kişinin öldüüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

HİZBULLAH'TAN İNTİKAM YEMİNİ

Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hashem Safidini, örgütün "yeni bir aşamayla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek "saldırıların karşılıksız kalmayacağını" vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise çağrı cihazı patlamaları hakkında, "sivil nesnelerin silahlaştırılmamasının" çok önemli olduğunu belirtti.

gfdgd

Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarında dün yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanmıştı. Olayın ardından Hizbullah bugün misilleme olarak İsrail'in kışlalarına saldırmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, cuma günü Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarını görüşecek.

Dün çağrı cihazları, bugün telsizler: Patlamalar devam ediyor Dün çağrı cihazları, bugün telsizler: Patlamalar devam ediyor
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
En Çok Okunan Haberler
Dün çağrı cihazları, bugün telsizler: Patlamalar devam ediyor

Dün çağrı cihazları, bugün telsizler: Patlamalar devam ediyor

O ilçenin nüfusu 2 katına çıktı! Her şeyde talep arttı, esnaf memnun

O ilçenin nüfusu 2 katına çıktı! Her şeyde talep arttı, esnaf memnun

Havalimanında dudak uçuklatan tavuk döner fiyatına yorum yağdı

Havalimanında dudak uçuklatan tavuk döner fiyatına yorum yağdı

Salim Güran ile Galip Ensarioğlu'nun fotoğrafı ortaya çıktı

Salim Güran ile Galip Ensarioğlu'nun fotoğrafı ortaya çıktı

Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

Meşale gelinin duvağına düştü, yanmaktan son anda kurtuldu!

Meşale gelinin duvağına düştü, yanmaktan son anda kurtuldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.