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Lübnan Adalet Bakanı istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm istifa ettiğini duyurdu.

Lübnan Adalet Bakanı istifa etti

Lübnan Adalet Bakanı, başkent Beyrut'u sarsan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardındandan bir mektupla istifa ettiğini duyurdu.

Lübnan'da istifa eden bakan sayısı üçe yükseldi.

Daha önce de Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demianos Kattar, hükümetin reform beklentilerini gerçekleştiremediğini belirterek görevlerinden istifa etmişti.

Beyrut limanında yüklü miktarda amonyum nitratın alev almasından kaynaklanan patlamada en az 158 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi yaralandı ve 300 bin kişi evsiz kaldı.


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