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Lübnan bağımsızlığın 75. yıl dönümünü kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Lübnan bağımsızlığın 75. yıl dönümünü kutluyor

Lübnan, bağımsızlığının 75'inci yıl dönümünü başkent Beyrut'ta gerçekleştirilen askeri törenle kutladı.

Başkent Beyrut'taki Şefik Caddesi'nde düzenlenen askeri geçit törenine, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri'nin yanı sıra çok sayıda askeri, siyasi ve dini yetkili katıldı.

Lübnan semalarına bırakılan beyaz, kırmızı ve yeşil renkli balonlarla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Avn, Şehitler Anıtı'na çelenk koydu ve meşale yaktı.

Osmanlı hakimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Fransız mandasından 22 Kasım 1943'te bağımsızlığını kazanmıştı.

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