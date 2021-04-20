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Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

20.04.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin karanlık bir tünelden geçtiğini, bunun yalnızca elektrik kesintisiyle sınırlı olmadığını ancak Lübnanlıların günlük geçim, sosyal şartlar olmak üzere sıkıntılar çektiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

Lübnan haber ajansının haberine göre, Katar ziyaretinde ülkesinin Doha Büyükelçiliğine giden Diyab, burada açıklamalarda bulundu.

Diyab, "Lübnan tam bir çöküşün eşiğinde" diyerek hükümetinin 9 aydır istifa ettiğini ancak engellemelerin hala yeni hükümetin kuruluşuna engel olduğuna dikkati çekti.

Ülkesinin karanlık bir tünelden geçtiğini dile getiren Diyab, söz konusu karanlığın yalnızca elektrik kesintisi olmadığını ancak Lübnanlıların günlük ihtiyaçlarını karşılamada büyük sıkıntılar çektiğini vurguladı.

Katar ziyaretine ilişkin Diyab, Katar'ın tüm sevenlerine karşı açık kalpli olduğunu, Katarlıların Lübnan'a ve Lübnanlılara karşı özel bir muhabbet beslediğini belirtti.

Diyab şunları söyledi:

"İsrail'in 2006'daki saldırısının ardından kentlerde ve köylerde oluşan harabın yeniden imarına çalışan Katarlıların kardeşliğini Lübnanlılar koruyor. Kardeş Katar'a gelip kapısını çalıyoruz diğer Lübnan'ı göz ardı etmeyecek Arap ülkelerinin de kapısını çalacağız Katar bize açtığı gibi diğerlerinin de bize kapılarının açılmasını bekleyeceğiz.''

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, pazar günü 3 günlük ziyaret için Katar'a gitmişti.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri de yaşanıyor.

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