Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

Lübnan haber ajansının haberine göre, Katar ziyaretinde ülkesinin Doha Büyükelçiliğine giden Diyab, burada açıklamalarda bulundu.

Diyab, "Lübnan tam bir çöküşün eşiğinde" diyerek hükümetinin 9 aydır istifa ettiğini ancak engellemelerin hala yeni hükümetin kuruluşuna engel olduğuna dikkati çekti.

Ülkesinin karanlık bir tünelden geçtiğini dile getiren Diyab, söz konusu karanlığın yalnızca elektrik kesintisi olmadığını ancak Lübnanlıların günlük ihtiyaçlarını karşılamada büyük sıkıntılar çektiğini vurguladı.

Katar ziyaretine ilişkin Diyab, Katar'ın tüm sevenlerine karşı açık kalpli olduğunu, Katarlıların Lübnan'a ve Lübnanlılara karşı özel bir muhabbet beslediğini belirtti.

Diyab şunları söyledi:

"İsrail'in 2006'daki saldırısının ardından kentlerde ve köylerde oluşan harabın yeniden imarına çalışan Katarlıların kardeşliğini Lübnanlılar koruyor. Kardeş Katar'a gelip kapısını çalıyoruz diğer Lübnan'ı göz ardı etmeyecek Arap ülkelerinin de kapısını çalacağız Katar bize açtığı gibi diğerlerinin de bize kapılarının açılmasını bekleyeceğiz.''