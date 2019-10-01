Lübnan Başbakanı, güzel modele 16 milyon dolar hediye etmiş

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Kasım 2017'de alıkonularak istifaya zorlanmasıyla dünyada, ailesinin sahibi olduğu Türk Telekom'u iflas ettirmesiyle Türkiye'de gündem olan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Güney Afrikalı bir model için milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.

Hariri ailesinin sahibi olduğu Saudi Oger holdingin 2017'de inşaat faaliyetlerine son verdiği ve medya organlarında maaşlarını ödeyemediği bir dönemde, Lübnan'da ekonomik kriz protestoları tetiklerken hükümetin ekonomik OHAL ilan edip kemer sıkmaya başvurduğu bir dönemde Güney Afrika'daki maliye ve vergi yetkililerinin bir modele transfer edilen çok büyük miktar paralardan şüphelenip soruşturma açmasıyla beklenmedik bir skandal patladı.

candice van der merwe ! Worth of 16 million dollars ! ???? pic.twitter.com/BevVtnOH2U — Said Mrad (@djsaidmrad) October 1, 2019

Mezheplere dayalı Lübnan siyasetinin Sünni blok lideri, ABD ile Suudi Arabistan'ın müttefiki, evli ve üç çocuk babası Başbakan Saad Hariri'nin, 2012'de Seyşeller'de lüks bir tesiste tanışıp ilişkiye girdiği 'bikini modeli' Candice van der Merwe'ye 2013'ten itibaren en az 16 milyon dolar gönderdiği Güney Afrika'da görülen bir davanın kayıtlarına geçti.