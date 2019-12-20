HABER

Lübnan Başbakanı Hariri GKRY lideri Anastasiadis ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 19:55 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Hariri GKRY lideri Anastasiadis ile telefonda görüştü

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile telefonda görüştü.

Lübnan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hariri ile Anastasiadis'in, bölgesel gelişmeler ve iki ülke ilişkilerini ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da bugün Beyrut'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale ile gerçekleştirdiği görüşmede, Lübnan karasularına yönelik ihlallere tepkisini ifade etmişti.

İsrail için Akdeniz'de faaliyet gösteren Yunanistan'a ait geminin Lübnan karasularını ihlal ettiğine işaret eden Avn, "Yunan gemisinin, münhasır ekonomik bölgemizdeki karasularımıza girmesi Lübnan'ın egemenliğinin ihlalidir. Birleşmiş Milletler'den gerekli soruşturmayı yapmasını istedik." ifadelerini kullanmıştı.

Marmaris'te tuvalet şoku! Marmaris'te tuvalet şoku!
Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden olduElektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu
Veto Sonrası Termik Santraller Tam Gaz Çalışıyor Halk EndişeliVeto Sonrası Termik Santraller Tam Gaz Çalışıyor Halk Endişeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GKRY Lübnan Nikos Anastasiadis Saad el-Hariri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da iki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de 28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı! 62 yıl 5 ay hapis cezası...

Pınar Ç. yakalandı! 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası...

İstiklal Caddesi'nde şüpheli valiz alarmı! Polis harekete geçti

İstiklal Caddesi'nde şüpheli valiz alarmı!

Yer: Ankara! Sınıf öğretmeninden öğrencisine şiddet!

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Cehennem azabı çektiriyor

Uçak kazasının üzerinden 21 ay geçti! Beril Gebeş'in cenazesi halen bulunamadı

Beril Gebeş'in cenazesi halen bulunamadı

Her şey bir anda oldu! Eli ve yüzü yandı

Her şey bir anda oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.