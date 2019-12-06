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Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye ve bazı ülkelerden yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin liderlerine mektup yazan Hariri, gıda ve ham madde ithalatı konusunda ülkesine kolaylık sağlanmasını istedi

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bazı ülke liderlerine mektup yazarak, Lübnan'a gıda ve ham madde ithalatı için yardım talebinde bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Hariri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Çin Başbakanı Li Keqiang, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup göndererek ülkesi için destek istedi.

Hariri, gönderdiği mektuplarda bu ülkelerden Lübnan'a gıda ve ham madde ithalatı konusunda akreditasyon verilmesi talebinde bulundu.

Başbakan Hariri'nin bu adımı, likidite sıkıntısı yaşanan Lübnan'da ithalat için uygun şartları sağlama çabası olarak değerlendiriliyor.

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

- Lübnan'daki gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen ancak 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalan Başbakan Saad el-Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.

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Hariri Türkiye

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