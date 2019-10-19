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Lübnan Başbakanı Hariri'den çözüm arayışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

Hariri, ülkedeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla kendi evinde kameralardan uzakta bazı bakanlarla bir araya geldiğini duyurdu

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkede halkın sokağa inmesine sebep olan sorunlara çözüm bulmak amacıyla başkent Beyrut'taki evinde toplantı ve görüşmeler yaptığını açıkladı.

Ülkede hükümetin getirdiği vergilere tepki amacıyla perşembe günü başlayan gösteriler üçüncü gününde de devam etti.

Hariri ise gösteriler devam ederken Twitter hesabından yaptığı açıklamada, evinde kameralardan uzakta toplantılar ve telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Hariri açıklamasında, Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Fenyanus ve Sanayi Bakanı Vail Ebu Faur ile bir araya geldiğini ve ülkede yaşanan sorunlara çözüm bulununcaya kadar görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Hariri dün, Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'daki gösterilere ilişkin "Hükümet ortaklarımıza bizi, halkımızı ve uluslararası ortaklarımızı ikna edecek bir çözüm sunmaları için en fazla 72 saat süre sunuyorum aksi halde başka bir tutum sergilerim." ifadelerini kullanmıştı.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak, perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen, ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad el-Hariri Lübnan

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