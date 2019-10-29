HABER

Lübnan başbakanı istifa edeceğini açıkladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Lübnan başbakanı istifa edeceğini açıkladı.

Lübnan başbakanı istifa edeceğini açıkladı!

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinde 13 gündür devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu.

Hariri "Pozisyonlar makamlar hepsi gelir geçer. Ülkenin huzuru ve güvenliği daha önemlidir" dedi.

indir

Lübnan'da hükümetin istifası talebiyle başlayıp sistem karşıtlığına dönüşen protestolar, hükümet ortağı Şii örgütler Hizbullah ve Emel'in taraftarlarıyla protestocular arasında gerilime yol açarken, Başbakan Saad Hariri'den kritik bir açıklama gelmişti.

Hariri, Twitter hesabından bugün yerel saatle 16.00'da açıklama yapacağını duyurmuştu.


PARTNERFitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!Fitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!
29 Ekim Amerikan Basınından Özetler29 Ekim Amerikan Basınından Özetler
Vatan Caddesi’nde Coşkulu 29 Ekim KutlamasıVatan Caddesi’nde Coşkulu 29 Ekim Kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan istifa

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 7 yorum
birileri örnek alsin
UMARIM!!!Sömürge altına girmezler sonları libya suriye gibi ülkeler gibi olmasın
Telekom soydun orayı da soydun yükünü aldin tabi kaybol git
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya'dan YPG açıklaması: Planlanandan erken tamamlandı

Rusya'dan YPG açıklaması!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Gana'da sele kapılan 11 çocuk hayatını kaybetti

Gana'da sele kapılan 11 çocuk hayatını kaybetti

KKTC'de eğitim uçağı düştü

KKTC'de eğitim uçağı düştü

Afganistan'da saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna-Polonya sınırını kaçak geçmeye çalışan Türk vatandaşları yakalandı

Ukrayna-Polonya sınırını kaçak geçmeye çalışan Türk vatandaşları yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.