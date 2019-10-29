Lübnan başbakanı istifa edeceğini açıkladı.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinde 13 gündür devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu.

Hariri "Pozisyonlar makamlar hepsi gelir geçer. Ülkenin huzuru ve güvenliği daha önemlidir" dedi.

Lübnan'da hükümetin istifası talebiyle başlayıp sistem karşıtlığına dönüşen protestolar, hükümet ortağı Şii örgütler Hizbullah ve Emel'in taraftarlarıyla protestocular arasında gerilime yol açarken, Başbakan Saad Hariri'den kritik bir açıklama gelmişti.

Hariri, Twitter hesabından bugün yerel saatle 16.00'da açıklama yapacağını duyurmuştu.



