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Lübnan Başbakanı'ndan "ekonomik zorluklarla karşılaşabiliriz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:31 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı'ndan "ekonomik zorluklarla karşılaşabiliriz" açıklaması

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, bütçeyi onaylarken gerekli önlemleri almamaları halinde ülkenin ekonomik zorluklarla karşılaşabileceğini söyledi.

Hariri, Mecliste düzenlenen Genel Kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni bütçeyi onaylarken gerekli önlemleri almamaları halinde Lübnan'ın ekonomik zorluklarla karşılaşabileceğine dikkati çekti.

Hükümetin muhtemel kemer sıkma politikalarına işaret eden Hariri, Lübnan'daki finansal durumların harcamaları artırmaya müsaade etmediğini belirtti.

Başbakan Hariri, muhtemel ekonomik tedbirler çerçevesinde kamu çalışanlarının maaşlarındaki düşüşlerin tüm kesimleri kapsamayacağını ancak vatandaşa karşı açık olmak zorunda olduklarını vurguladı.

Hariri, daha önce de yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtmiş, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını kaydetmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ise kamu çalışanlarının maaşlarında olabilecek kısıtlamaları kabul etmeleri gerektiğini belirterek, "Maaşları düşürmememiz halinde ortada ne maaş ne de ekonomi kalır." diye konuşmuştu.

Hükümetin kemer sıkma önlemleri kapsamında maaşlarda kesintiye gitme planı bugün başkent Beyrut'ta protesto edilmiş ve bir günlük genel greve gidilmişti.

Resmi verilere göre Lübnan kamu kurumlarında, 120 bini ordu ve emniyet birimlerinde, 40 bini eğitim sektöründe, 25 bini bakanlık ve genel müdürlüklerde ve 115 bini de belediye ile diğer kamu kurumlarında olmak üzere topla 300 bin memur var. Kamu kurumlarından emekli olanların sayısı ise 70 bin civarında.

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Başbakan Saad el-Hariri ekonomik tedbirler Lübnan

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