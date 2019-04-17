Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, bütçeyi onaylarken gerekli önlemleri almamaları halinde ülkenin ekonomik zorluklarla karşılaşabileceğini söyledi.

Hariri, Mecliste düzenlenen Genel Kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni bütçeyi onaylarken gerekli önlemleri almamaları halinde Lübnan'ın ekonomik zorluklarla karşılaşabileceğine dikkati çekti.

Hükümetin muhtemel kemer sıkma politikalarına işaret eden Hariri, Lübnan'daki finansal durumların harcamaları artırmaya müsaade etmediğini belirtti.

Başbakan Hariri, muhtemel ekonomik tedbirler çerçevesinde kamu çalışanlarının maaşlarındaki düşüşlerin tüm kesimleri kapsamayacağını ancak vatandaşa karşı açık olmak zorunda olduklarını vurguladı.

Hariri, daha önce de yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtmiş, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını kaydetmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ise kamu çalışanlarının maaşlarında olabilecek kısıtlamaları kabul etmeleri gerektiğini belirterek, "Maaşları düşürmememiz halinde ortada ne maaş ne de ekonomi kalır." diye konuşmuştu.