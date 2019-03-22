Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.

Kuveyt ve İsrail'den sonra Orta Doğu turunun son durağı Lübnan'a gelen Pompeo, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmenin ardından Avn'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Avn ile Pompeo'un Lübnan ve bölgesel konular üzerine konuştuğu aktarıldı.

Lübnan ulusal birliğini ve iç güvenliği muhafaza etmeyi öncelikleri olarak gördüklerini dile getiren Avn, Hizbullah'ın Lübnan halkından bir kesimi temsil eden siyasi parti ve ülkedeki mezhepsel gruplardan biri olduğunu söyledi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmesine de değinen Avn, mültecilerin Suriye'deki güvenli bölgelere gitmesi için ABD'nin yardımcı olmasını istedi.

Ülkesinin artık Suriyeli mültecilerin yükünü kaldıracak gücü kalmadığını ifade eden Avn, mültecilerin gönüllü olarak vatanlarına geri dönmesi yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

ABD'nin Lübnan ordusuna yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Avn, İsrail'in ihlallerine rağmen istikrarı korumak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kaldıklarını kaydetti.