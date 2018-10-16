HABER

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Arap ülkeleri dayanışmayı artırmalı" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Arap ülkelerini dayanışmayı artırmaya, Filistin meselesinde de adil ve kalıcı çözümden yana tavır almaya davet etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Arap ülkeleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesine resmi ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve beraberindeki heyeti, başkent Beyrut'tun doğusundaki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Lübnan'ın Irak ile her alanda ilişkileri geliştirmeye istekli olduğunu dile getiren Avn, terör gruplarına karşı başarılı bir mücadele vererek topraklarına barış ve istikrarı getiren Irak yönetimini tebrik etti.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki topraklarını DEAŞ ve Nusra gibi terör örgütlerinden temizlediğine işaret eden Avn, Arap ülkelerinin karşılaştığı güçlüklerin artık aralarındaki dayanışmanın güçlendirilmesini gerekli kıldığını kaydetti.

İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarına da değinen Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal eden söz konusu uygulamaların işgal altındaki Filistin topraklarının dışına da taşındığını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap ülkelerinin Filistin meselesine ilişkin çabalarının ise adil ve kalıcı bir çözümden yana olması gerektiğinin altını çizdi.

- "Bölge bazı gelişmelerin eşiğinde"

Irak Dışişleri Bakanı Caferi de iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, Irak'ın her zaman Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Lübnanlı yetkililerle iki günlük resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Beyrut'a gelen Caferi, Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesinden önce basın yaptığı açıklamada, bölgenin nitelikli ve son derece etkili değişimlere yol açacak bazı gelişmelerin eşiğinde olduğunu ifade etti.

Ayrıntıya girmediği yeni gelişmelerin bölge halkının yararına olması temennisinde bulunan Caferi, "Biz ve dostlarımız bu bölgeye iyilik isterken, düşmanlarımız da kötülüğünü istiyor." dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
4 üniversitede  FETÖ/PDY Operasyonu: 20 gözaltı4 üniversitede  FETÖ/PDY Operasyonu: 20 gözaltı
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama!Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.