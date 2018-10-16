Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Arap ülkeleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesine resmi ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve beraberindeki heyeti, başkent Beyrut'tun doğusundaki Baabda Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede Lübnan'ın Irak ile her alanda ilişkileri geliştirmeye istekli olduğunu dile getiren Avn, terör gruplarına karşı başarılı bir mücadele vererek topraklarına barış ve istikrarı getiren Irak yönetimini tebrik etti.
Lübnan'ın Suriye sınırındaki topraklarını DEAŞ ve Nusra gibi terör örgütlerinden temizlediğine işaret eden Avn, Arap ülkelerinin karşılaştığı güçlüklerin artık aralarındaki dayanışmanın güçlendirilmesini gerekli kıldığını kaydetti.
İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarına da değinen Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal eden söz konusu uygulamaların işgal altındaki Filistin topraklarının dışına da taşındığını ifade etti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap ülkelerinin Filistin meselesine ilişkin çabalarının ise adil ve kalıcı bir çözümden yana olması gerektiğinin altını çizdi.
- "Bölge bazı gelişmelerin eşiğinde"
Irak Dışişleri Bakanı Caferi de iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, Irak'ın her zaman Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.
Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Lübnanlı yetkililerle iki günlük resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Beyrut'a gelen Caferi, Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesinden önce basın yaptığı açıklamada, bölgenin nitelikli ve son derece etkili değişimlere yol açacak bazı gelişmelerin eşiğinde olduğunu ifade etti.
Ayrıntıya girmediği yeni gelişmelerin bölge halkının yararına olması temennisinde bulunan Caferi, "Biz ve dostlarımız bu bölgeye iyilik isterken, düşmanlarımız da kötülüğünü istiyor." dedi.
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