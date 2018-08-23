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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "İsrail'e baskı" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 22:35 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "İsrail'e baskı" çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD yönetimine "Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden ABD Savunma Bakan Yardımcısı Robert S. Karem başkanlığındaki heyeti başkent Beyrut'ta kabul etti.

Görüşmede, ABD yönetiminin Ortadoğu ve dünya barışını destekleyecek politikalar benimsemesini umduklarını ifade eden Avn, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kaldığını söyledi.

Washington yönetimine "Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulunan Avn, İsrail'in özellikle Suriye topraklarına saldırdığı dönemlerde Lübnan hava sahasını ihlal ettiğine dikkati çekti.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin mevcut haliyle uzatılması için ABD'nin vereceği desteğin önemini vurgulayan Avn, UNIFIL'in görev süresinin yenilenmesinin bölge istikrarına katkı sağlayacağının altını çizdi.

Avn ayrıca Lübnan ordusunun üstlendiği görevi hakkıyla yerine getirerek terör hücrelerini çökerttiğini ve yeni hükümetin kurulmasının ardından ulusal stratejik savunmayla ilgili bir diyalog çağrısında bulunacağını dile getirdi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Karem de ülkesinin, iki ülke orduları arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve geleceğe yönelik işbirliğini sağlamlaştırmak istediğini söyledi.

Lübnan'da temaslarda bulunan ABD'li üst düzey yetkililerden oluşan Karem başkanlığındaki heyet, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yanı sıra İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat ve Maruni Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca ile bir araya gelmişti.

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ABD yönetimi Lübnan Cumhurbaşkanı mişel avn

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