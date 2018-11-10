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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan mülteci açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 19:11 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Filistinli mültecilere bulundukları yerlerde vatandaşlık verilmesinin, dünyada adalete karşı yapılmış en büyük katliam olacağını ifade etti

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Filistinli mültecilere bulundukları yerlerde vatandaşlık verilmesinin dünyada adalete karşı yapılmış en büyük katliam olacağını ifade etti.

Avn, Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Antakya ve Tüm Doğu Melkite Katolik Patriği Yusuf el-Absi başkanlığında Lübnan'daki ve bazı ülkelerdeki Rum Katolik Kilisesi papazlarından oluşan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yayımlanan yazılı açıklamaya göre Avn, din adamlarını kabulünde, bazı tarafların Filistinlilere bulundukları yerlerde vatandaşlık verilmesi suretiyle kabul edilemez ve adil olmayan çözümler için çabaladığını kaydetti.

Bunun dünyada adalete karşı işlenmiş en büyük katliam olacağını vurgulayan Avn, Miye Miye Filistin Mülteci Kampı'nda geçen ay yaşanan olayları öncelikle hızla yatıştırdıklarını ardından çözüm bulduklarını aktardı.

- Suriyeli mültecilerin geri dönüşü

Avn, "Suriye'de güvenlik tesis edilmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler (BM), Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini siyasi çözüm sağlanmadan teşvik etmiyor." ifadelerini kullandı.

Heyetteki din adamlarını Suriyelilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönmeleri için katkı sağlamaya çağıran Avn, mültecilerin geri dönüşünü siyasi çözüme bağlamanın çok tehlikeli olduğunu kaydetti.

Lübnan makamları, ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığını açıklarken, BM verilerine göre ise bu rakam 1 milyonun altında.

Aralık 2016 verilerine göre ülkede ayrıca 592 bin 711 Filistinli mülteci bulunuyor.

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Absi Baabda Lübnan Melkite mişel avn Yusuf el-Absi

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