Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesindeki yaklaşık bir milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine geri dönmeleri için Suriye krizinin siyasi çözüme kavuşmasını beklemeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Lübnan Basın Sendikası Konseyi üyelerini başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında kabul etti.

Kabulde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avn, Suriye'nin gelecekte bölünmesinden endişe ettiklerini belirterek, böyle bir ihtimali öngörmek için Filistin davasının geldiği noktaya bakmak gerektiğini ifade etti. Avn, "Filistin davası bugün unutulmuş durumda. Onu savunan tek ben kaldım diyecek dereceye giderek yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri için Suriye krizinin çözüme kavuşmasını beklemeyeceklerini dile getiren Avn, bugüne kadar 156 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü aktardı.

Ülkesinin 70 yıldan beri siyasi çözüm bekleyen Filistinli mülteciler konusunda çok zorluk yaşadığına dikkati çeken Avn, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için yardımcı olmayan hatta dönüşlerini engellemeye çalışan bazı ülkelerin girişimlerine anlam veremediklerini söyledi.