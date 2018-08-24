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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "tarafsızlık" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Mişel Avn: "Lübnan kardeş ülkeler arasındaki krizlerden kendini uzak tutan bir tarafsızlık politikası yürütüyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin kimseyi incitmeden ulusal çıkarlarını koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Körfez ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini geçirmek üzere ülkelerine gelen Lübnanlıları kabul etti.

Körfez ülkelerinde ikamet eden Lübnan vatandaşlarına "Arap ülkeleri arasındaki çekişmelerden uzak durmaları" tavsiyesinde bulunan Avn, "Lübnan da kardeş ülkeler arasındaki krizlerden kendini uzak tutan bir tarafsızlık politikası yürütüyor." dedi.

Ülkesinin benimsediği "krizlerden kendini uzak tutma" politikasının, topraklarından veya ulusal çıkarlarından vazgeçme anlamına gelmediğine dikkati çeken Avn, örneğin Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi veya Lübnan ürünlerinin Dera'daki Nasib Sınır Kapısı'ndan geçmesinin kimseye zararı olmadığını ifade etti.

Kimseyi incitmeden ulusal çıkarlarını koruduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın uluslararası ve bölgesel krizleri geride bıraktığını kaydetti.

Lübnan hükümeti, Suriye'deki iç savaş ve diğer bölgesel krizlerden "kendini uzak tutma" politikasını yürütüyor. Ancak Lübnan Hizbullahı, müttefiki olduğu İran'a destek vererek söz konusu politikanın dışına çıkmakla suçlanıyor.

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Lübnan Cumhurbaşkanı mişel avn tarafsızlık

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