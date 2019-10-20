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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ülkesindeki krizi çözme vaadi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 01:52 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ülkesindeki krizi çözme vaadi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinde üç gündür süren protestolara ilişkin krizin çözüleceğini vadetti.

Twitter'daki resmi hesabından açıklama yapan Avn, krizin güven veren bir çözümle sonlandırılacağını ifade etti.

Avn, çözümün nasıl olacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Başbakan Saad el-Hariri, hükümet ortaklarından, kendisine 72 saat içinde uluslararası toplumu ve Lübnanlıları memnun edecek bir çözüm sunmalarını istemişti.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

- Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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Beyrut Lübnan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn protestolar Saad el-Hariri

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