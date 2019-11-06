Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "yolsuzlukla mücadelede kararlılık" vurgusu

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkede yolsuzluğa bulaşmış tüm yetkililerin hesap vereceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha'yı kabul eden Avn, yolsuzlukla mücadele konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

Görüşmede bir süredir devam eden ve hükümeti istifaya götüren toplumsal gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avn, yeni hükümetin, yolsuzluğa bulaşmamış, deneyimli, liyakat sahibi isimlerden oluşacağını ve yolsuzluğa bulaşmış devlet yetkililerinin soruşturmadan kurtulamayacağını ifade etti.

Avn ayrıca Lübnan'a desteklerinden dolayı Dünya Bankası'na da teşekkür etti.

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha ise Cumhurbaşkanı Avn'a Lübnan'da kötüye giden ekonomik durum nedeniyle devam eden protestolara ilişkin kurumun yaklaşımını aktardı.

Jha, Dünya Bankası'nın Lübnan'a yönelik desteklerinin süreceğini teyit etti.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler