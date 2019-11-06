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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "yolsuzlukla mücadelede kararlılık" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'ta Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha ile bir araya geldiği görüşmede, yolsuzluğa bulaşmış devlet yetkililerinin soruşturmadan kurtulamayacağını belirtti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkede yolsuzluğa bulaşmış tüm yetkililerin hesap vereceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha'yı kabul eden Avn, yolsuzlukla mücadele konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

Görüşmede bir süredir devam eden ve hükümeti istifaya götüren toplumsal gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avn, yeni hükümetin, yolsuzluğa bulaşmamış, deneyimli, liyakat sahibi isimlerden oluşacağını ve yolsuzluğa bulaşmış devlet yetkililerinin soruşturmadan kurtulamayacağını ifade etti.

Avn ayrıca Lübnan'a desteklerinden dolayı Dünya Bankası'na da teşekkür etti.

Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha ise Cumhurbaşkanı Avn'a Lübnan'da kötüye giden ekonomik durum nedeniyle devam eden protestolara ilişkin kurumun yaklaşımını aktardı.

Jha, Dünya Bankası'nın Lübnan'a yönelik desteklerinin süreceğini teyit etti.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor.

Başbakan Saad el-Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış, ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri, 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek Cumhurbaşkanı Avn'a istifasını sunmuştu.

Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

- Ülkedeki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Mişel Avn Lübnan Yolsuzluk

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