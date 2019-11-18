Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan yolsuzlukların soruşturulması talebi

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yargıdan, mali ihlaller, kara para aklama ve sahtecilik gibi 18 yolsuzluk dosyası hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın yolsuzluk dosyalarının soruşturulmasını ve ilgili mercilere sevk edilmesini yolsuzlukla mücadelenin takibi kapsamında istediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dosyaların mali ihlaller, kara para aklama ve sahteciliğin yanı sıra şüpheli anlaşma ve sözleşmeler, sahte ilaç pazarlamasını da kapsadığı aktarıldı.

- Parlamento önünde eylem çağrısı

Öte yandan Lübnan'daki STK'lardan "Hakkım İçin" yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki tüm iş kolları, öğrenci hareketleri, sendikalar ve siyasi gruplara, başkent Beyrut'taki parlamento binasının önünde eylem düzenleme çağrısında bulundu.

Açıklamada, eylemin "bağımsız hükümet (teknokratlar hükümeti) kurulmadan önce parlamentoda oturum düzenlenmesini engellemek" amacıyla düzenleneceği kaydedildi.

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