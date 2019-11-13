Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, akşam saatlerinde başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yerel bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Avn, 17 Ekim'den beri eylemlerini sürdüren protestoculara hitaben, "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine başkent Beyrut'un yanı sıra ülkenin kuzeyinden güneyine ve doğusuna kadar tüm bölgelerde vatandaşlar, Avn'ın konuşmasının ardından, 17 Ekim'deki gibi büyük gruplar halinde sokağa dökülerek yol kapatma eylemlerine başladı.

Şehirler arası ve şehir içi ulaşımı sağlayan ana yolları kapatan protestocular, Cumhurbaşkanı Avn ve damadı olan Dışişleri Bakanı Cibran Basil aleyhinde sloganlar attı.