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Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "mezhepçi devletten sivil devlete geçiş" vaadi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 00:12 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "mezhepçi devletten sivil devlete geçiş" vaadi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesini mezhepçi bir devletten çağdaş sivil bir devlete dönüştürmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmesinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Göreve geldiği günden bu yana Lübnan'da siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki istikrarı sağlamanın yanı sıra terörü bitirme ve tüm Lübnanlıları eşit tutacak seçim yasasını uygulamak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Avn, ayrıca yolsuzlukla mücadele ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü sağlama çalışmalarında bulunduğunu belirtti.

Yolsuzluğun kök saldığı bir ülkede onunla mücadelenin zaman alan zor bir iş olduğunu vurgulayan Avn, mevcut yasalara yenilerini ekleyerek yolsuzlukla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğunu savundu.

Avn, Lübnan'da yolsuzlukla mücadele için ulusal bir heyetin kurulması ve tüm devlet yetkililerinin banka hesap gizliliklerinin kaldırılması talebinde bulundu.

Mezhepçilikle mücadele sözü veren Cumhurbaşkanı Avn, ülkeyi mezhep eksenli bir devletten çağdaş sivil bir devlete dönüştürmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Lübnan'da ocak ayında kurulan ve kitlesel protestolar sebebiyle 29 Ekim'de istifasını veren Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin, ekonomik durum başta olmak üzere krizleri çözmeye yoğunlaşması gerektiğini savunan Avn, "Lübnan'da hükümetler, birtakım dengeler doğrultusunda kuruluyor. İstifasını sunan hükümet de oy birliği engeli dolayısıyla istediği kararları çıkaramadı." dedi.

Meydanlardaki protestocuların, "güvenecekleri bir hükümet", "yolsuzlukla mücadele" ve "mezhepçi devlet yerine sivil devlet" şeklindeki taleplerini gerekli yerlere ulaştırdıklarını söyleyen Avn, kurulması beklenen yeni hükümette yer alacak isimlerin siyasi sadakatlerine göre değil, deneyim ve liyakate göre seçileceğini ifade etti.

- Lübnan'da hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor.

Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek Cumhurbaşkanı Avn'a istifasını sunmuştu.

Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

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Cumhurbaşkanı Mişel Avn Lübnan

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