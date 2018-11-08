HABER

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "Suriye'ye dönen mülteciler" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 20:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'dan ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerin "zulme uğradıklarına" dair bilgi olmadığını söyledi

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'dan ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerin "zulme uğradıklarına" dair bilgi olmadığını belirtti.

Avn, İngiliz milletvekili ve İngiltere Parlamentosu Lübnan Dostluk Grubu Başkanı John Hayes başkanlığındaki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Lübnan'dan ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerin "zulme uğradıklarına" dair bilgi olmadığını ifade etti.

Ülkelerine dönen Suriyeli mültecilere uluslararası destek sağlanmasının bu insanları geri dönüş konusunda cesaretlendirdiğini dile getiren Avn, bu dönüşlerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için "Suriye'de siyasi çözüm için vakit kaybedilmemesi" çağrısını yineledi.

"The Daily Star Lübnan" gazetesindeki habere göre, Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, Lübnan'dan Suriye'ye dönen mülteciler hakkında yaptığı açıklamada, "Suriye'ye dönen yaklaşık 20 mülteci rejim ordusu tarafından öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Merabi, pazartesi günü AA muhabirine yaptığı açıklamada da Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeye başladığı haziran ayından bu yana bazı mültecilerin, rejim güçleri tarafından öldürüldüklerine dair ellerinde birtakım bilgiler olduğunu söylemişti.

Lübnan makamlarından cumartesi günü yapılan açıklamada, temmuz ayından bu yana yaklaşık 87 bin Suriyeli mültecinin Şam rejimi ile Beyrut arasındaki koordinasyon kapsamında ülkelerine döndüğü belirtilmişti.

Söz konusu Suriyelilerden yaklaşık 80 bininin ülkelerine bireysel olarak, 7 bin 670'inin ise gönüllü dönüş kampanyası kapsamında döndüğü açıklanmıştı.

Lübnan makamları ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığını açıklarken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu rakam 1 milyonun altında.

İşte ucuza seyahat etmenin püf noktaları!İşte ucuza seyahat etmenin püf noktaları!
Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklamaBahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama
Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardıSu kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan sığınmacı Suriye

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

İlginizi Çekebilir

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.