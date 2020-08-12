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Lübnan Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Patlamadan iki hafta önce...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 19:52 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan iki hafta önce faciaya yol açan 2 bin 750 ton amonyum nitratla alakalı hükümetten temsilcilerin de içinde yer aldığı Yüksek Savunma Konseyi'ne bir rapor gönderdiğini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Patlamadan iki hafta önce...

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Devlet Güvenlik Birimi'nden Beyrut Limanı'nda büyük miktarda amonyum nitrat maddesi bulunduğuna ilişkin bir rapor aldı ve "hemen ardından" hükümetten temsilcilerin de yer aldığı Yüksek Savunma Konseyi'ne bu raporu ulaştırdı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Askeri ve Güvenlik danışmanlarının söz konusu raporun kendilerine ulaşmasının ardından derhal Yüksek Savunma Konseyi'ne ilettikleri aktarıldı.

Olayın adli ve idari biçimde sonuna kadar araştırılması, tüm açıklığıyla patlamanın arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet karşısına çıkarılması yönünde Cumhurbaşkanlığı'nın arzusu" vurgulandı.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Lübnan sağlık makamlarının resmi açıklamalarına göre, 171 kişi hayatını kaybetmiş ve 30-40 kişinin kaybolmuştu. Yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı mevcut.

Lübnan resmi makamları patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı. (AA)

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