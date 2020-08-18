HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lübnan'da 15 yıllık başbakan suikastının davası sonuçlandı

Lübnan'da 15 yıllık başbakan suikastının davası sonuçlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

BM destekli Lübnan mahkemesi 15 yıl önce suikasta uğrayan Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesinde Hizbullah'ın rolüne dair kanıt olmadığına karar verdi.

Lübnan'da 15 yıllık başbakan suikastının davası sonuçlandı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması yapıldı.

Mahkeme Hizbullah'ın cinayete dahline ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Ayrıca Suriye hükümetinin de doğrudan suikaste karıştığına kanıt bulunamadığı belirtildi.

Mahkeme, kararı daha önce açıklamayı planlıyordu ancak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama nedeniyle karar duruşmasını ertelemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Morga koyulan kadının ölmediği ortaya çıktıMorga koyulan kadının ölmediği ortaya çıktı
LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları sorgulama!LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları sorgulama!

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Gazeteci Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandı
Gazeteci Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandı
Göğüslerini elleriyle kapadı
Göğüslerini elleriyle kapadı
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar

İlginizi Çekebilir

Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Diğer Haberler

Rusya'da akıllara durgunluk veren olay! Morga koyulan kadının ölmediği ortaya çıktı
Morga koyulan kadının ölmediği ortaya çıktı
Koronavirüsün mutasyonu iyi bir şey olabilir
Koronavirüsün mutasyonu iyi bir şey olabilir
Online belediye meclis toplantısında seks yaparken yakalandılar
Online belediye meclis toplantısında seks yaparken yakalandılar
Çinli devlet firması: Aşı yıl sonunda hazır olacak
Çinli devlet firması: Aşı yıl sonunda hazır olacak
Portekiz Cumhurbaşkanı 2 kadını boğulmaktan kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı 2 kadını boğulmaktan kurtardı
Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.