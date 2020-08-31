HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lübnan'da Büyükelçi Mustafa Edib, hükümeti kurmakla görevlendirildi

Lübnan'da Büyükelçi Mustafa Edib, hükümeti kurmakla görevlendirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 15:58 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Büyükelçi Mustafa Edib'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Lübnan'da Büyükelçi Mustafa Edib, hükümeti kurmakla görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Aun, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamaya tepki olarak düzenlenen protesto eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini vermek için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı.

Eski Başbakan Saad el Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi, Şii Hizbullah, Emel Hareketi, Cumhurbaşkanı Aun'un kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ve Velid Canbolat'ın liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek için tercihlerini Büyükelçi Edib'den yana kullandı.

Mustafa Edib, Meclis'teki 128 vekilden 90'ının oyunu alırken, bazı vekillerin desteklediği Nevvaf Selam ise 16 oy alabildi.

Cumhurbaşkanı Aun, görüşmelerin ardından Mustafa Edib'i Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Dünyanın kilitlendiği uçak iniş yaptı!Dünyanın kilitlendiği uçak iniş yaptı!
Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?
En Çok Okunan Haberler
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları nasıl olacak?
ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları nasıl olacak?
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
İlginizi Çekebilir
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Diğer Haberler
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Dünyanın kilitlendiği uçak iniş yaptı!
Dünyanın kilitlendiği uçak iniş yaptı!
Yunanistan'dan tehlikeli adım: Anlaşma yapacaklar!
Yunanistan'dan tehlikeli adım: Anlaşma yapacaklar!
"Hotel Ruanda" filmine de konu olan Paul Rusesabagina terör suçundan gözaltında
Filmde bir kahramandı... Uluslararası operasyonla gözaltına alındı!
Bilim insanları uyardı: Gece telefona bakanların sperm kalitesi düşük çıktı
'Gece telefona bakanların sperm kalitesi düşük çıktı'
Diğer gezegenlerde kaç yaşındasınız?
Diğer gezegenlerde kaç yaşındasınız?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.