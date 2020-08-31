Lübnan'da Büyükelçi Mustafa Edib, hükümeti kurmakla görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Aun, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamaya tepki olarak düzenlenen protesto eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini vermek için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı.

Eski Başbakan Saad el Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi, Şii Hizbullah, Emel Hareketi, Cumhurbaşkanı Aun'un kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ve Velid Canbolat'ın liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek için tercihlerini Büyükelçi Edib'den yana kullandı.

Mustafa Edib, Meclis'teki 128 vekilden 90'ının oyunu alırken, bazı vekillerin desteklediği Nevvaf Selam ise 16 oy alabildi.

Cumhurbaşkanı Aun, görüşmelerin ardından Mustafa Edib'i Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

