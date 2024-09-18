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Lübnan'da çağrı cihazları patladı! Dünya gözünü o markaya çevirdi... Beklenen açıklama geldi: Diğer firmayı işaret ettiler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.09.2024 12:25
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Lübnan'da dün yaşanan çağrı cihazlarının patlatılması herkesi şoke etti. Gözler de doğal olarak markaya çevrildi. O cihazlar Gold Apollo'ya ait çıktı. Marka bugün yaptığı açıklamada topu Budapeşte'deki BAC markasına atarak, "Biz sadece marka yetkisi veriyoruz ve bu ürünün tasarımı veya üretimiyle hiçbir ilgimiz yok." açıklamasında bulundu.

Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı şekilde patlayarak 2 binden fazla kişiyi yaralaması sonrasında cihazları üreten firmadan açıklama geldi. Tayvanlı şirketin yetkilisi, patlayan cihazları kendilerinin üretmediğini lisans verdikleri Budapeşte’deki bir firmanın ürettiğini duyurdu.

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GOLD APOLLO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Patlayan çağrı cihazlarının Tayvan’daki üreticisi Gold Apollo, bugün basına yaptıkları açıklamada cihazları kendilerinin üretmediğini duyurdu. Gold Apollo Şirketi Başkanı Hsu Ching-kuang basın toplantısında, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan BAC Consulting isimli şirketi, 3 yıl önce kendi markaları altında çağrı cihazını üretmek için yetkilendirdiklerini ifade etti.

TOPU BAC'A ATTI

Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında "Apollo Gold Corporation, BAC ile uzun vadeli bir özel etiket yetkilendirmesi ve bölgesel acente işbirliği kurmuştur. Anlaşmaya göre, BAC'ye belirli bölgelerde ürün satışı için markamızı kullanma yetkisi veriyoruz, ancak ürünlerin tasarımı ve üretimi tamamen BAC tarafından gerçekleştiriliyor.

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"ÜRETİMİYLE İLGİMİZ YOK"

AR-924 çağrı cihazı ile ilgili olarak medyada çıkan son haberlere ilişkin olarak, bu modelin BAC tarafından üretildiğini ve satıldığını açıklığa kavuşturuyoruz. Biz sadece marka yetkisi veriyoruz ve bu ürünün tasarımı veya üretimiyle hiçbir ilgimiz yok. Her zaman ilgili düzenlemelere bağlı kalıyor ve ortaklarımızla şeffaf ve uyumlu bir işbirliği sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

'GİZLİ OPERASYON' İDDİASI

İsrail'in çağrı cihazlarını Hizbullah'ın Tel Aviv yönetiminin bu cihazlardaki "gizli operasyonunu" fark edebileceği kaygısıyla patlattığı ileri sürüldü.

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ABD'nin "Axios" haber platformunda, Lübnan'da dün çağrı cihazları patlatılarak düzenlenen saldırılara ilişkin bazı detaylara yer verildi.

FARK EDECEKLERİ DİYE KAYGILANDILAR

Adı açıklanmayan ABD'li kaynaklara dayandırılan haberde, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekildi.

İsrail yönetiminin son günlerde Hizbullah'ın çağrı cihazlarındaki "gizli operasyonu" fark edebileceğinden kaygı duyduğu öne sürüldü.

ABD'li bir yetkili, Hizbullah'ın çağrı cihazlarındaki "tuzağı" fark edebileceği endişeyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin bu cihazların patlatılmasına karar verdiği iddia edildi.

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ABD'YE BİLGİ VERMEDİLER

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın 16 Eylül'de İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında Netanyahu'nun ordu ve istihbarat yetkilileriyle Lübnan'daki saldırının düzenlenip düzenlenmemesi konusunda güvenlik istişarelerinde bulunduğu belirtildi.

Netanyahu'nun Hochstein ile yaptığı görüşmede Lübnan'daki dünkü saldırı planına ilişkin ABD'li yetkiliye bilgi vermediği ifade edildi.

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasından kısa süre önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede Gallant'ın Austin'e İsrail'in Lübnan'da bir "operasyon" düzenleyeceği bilgisini verdiği ancak saldırının detaylarını paylaşmadığı aktarıldı.

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patlama İsrail Lübnan cihaz marka
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