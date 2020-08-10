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Lübnan'da hükümet istifa ediyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Lübnan Sağlık Bakanı hükümetin istifa edeceğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanı, Başbakan Hasan Diab'ın çok kısa bir süre içinde hükümetin istifa edeceğini açıklayacağını duyurdu.

Beyrut'u sarsan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardından bugün de istifa haberleri geldi. İlk önce Adalet Bakanı Marie Claude Najm daha sonra da Maliye Bakanı Ghazi Wazni istifa ettiğini duyurdu. Lübnan'da istifa eden bakan sayısı dörde yükseldi.

Lübnan'da istifa eden bakan sayısı dörde yükseldi.

Daha önce de Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demianos Kattar, hükümetin reform beklentilerini gerçekleştiremediğini belirterek görevlerinden istifa etmişti.

Beyrut limanında yüklü miktarda amonyum nitratın alev almasından kaynaklanan patlamada Beyrut Valisi Marwan Abboud, hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını açıkladı. Patlamada 5 bin kişi yaralandı ve 300 bin kişi evsiz kaldı.


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