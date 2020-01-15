Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik! Yaralılar var

İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'un merkezindeki Bankalar Birliği Cemiyeti yakınlarında protesto eylemlerinde bulunan bir grup, binaya girmek için emniyet güçlerine saldırdı.

Beyrut'un batısında Lübnan Merkez Bankasının bulunduğu Hamra Caddesi'ne giden eylemciler, taş ve havai fişek kullanarak bölgedeki banka şubeleri ile özel mülklere zarar verdi.

Protestocuların saldırıları sonucu biri rütbeli olmak üzere bazı emniyet güçleri yaralanırken, polisler ise eylemcileri dağıtmak amacıyla biber gazı kullandı.

İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğü, barışçıl göstericilere Hamra Caddesi çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Kızılhaç Genel Müdürü George Ketane, Merkez Bankası önünde yaşanan gerginlikte emniyet güçleri ile göstericilerden yaralanan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

NNA ayrıca, Hamra Caddesi'nde bazı eylemcilerin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.