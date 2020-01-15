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  4. Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik! Yaralılar var

Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 01:10 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, yolları kapatma eylemleri yapan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik sonucu her iki taraftan da yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik! Yaralılar var

İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'un merkezindeki Bankalar Birliği Cemiyeti yakınlarında protesto eylemlerinde bulunan bir grup, binaya girmek için emniyet güçlerine saldırdı.

Beyrut'un batısında Lübnan Merkez Bankasının bulunduğu Hamra Caddesi'ne giden eylemciler, taş ve havai fişek kullanarak bölgedeki banka şubeleri ile özel mülklere zarar verdi.

Protestocuların saldırıları sonucu biri rütbeli olmak üzere bazı emniyet güçleri yaralanırken, polisler ise eylemcileri dağıtmak amacıyla biber gazı kullandı.

İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğü, barışçıl göstericilere Hamra Caddesi çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Kızılhaç Genel Müdürü George Ketane, Merkez Bankası önünde yaşanan gerginlikte emniyet güçleri ile göstericilerden yaralanan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

NNA ayrıca, Hamra Caddesi'nde bazı eylemcilerin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Saad Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.

Lübnanlı protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmek yerine parti çıkarlarını ön planda tuttuğu" gerekçesiyle pazartesi günü itibarıyla yol kapatma eylemlerini yeniden başlatmıştı.

(AA)

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