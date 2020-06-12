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Lübnan'da protestocular Merkez Bankası'na girmeye çalıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 03:08 | Son Güncelleme

Lübnan'da yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi nedeniyle sokağa inen protestocular, başkent Beyrut'taki Merkez Bankası'na girmeye çalıştı.

Lübnan'da protestocular Merkez Bankası'na girmeye çalıştı

Ülkede devam eden ekonomik kriz sonucu doların son iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin Lübnan lirasının üzerine çıkmasının ardından akşam saatlerinden itibaren başkent Beyrut ve diğer birçok bölgede sokağa inen protestocular, yaktıkları lastik ve çöp konteynerleriyle yolları trafiğe kapatma eylemlerini sürdürüyor.

Başkentin Hamra Caddesi'nde yer alan Merkez Bankası'na girme girişiminde bulunan eylemciler, bahçenin büyük demir kapısını aşarak içeri girmeye çalıştı ancak güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine geri çekilmek zorunda kaldılar.

Beyrut şehir merkezindeki Hükümet Sarayı'nın önünde yangınlar çıkaran ve çevredeki iş yerlerine zarar veren eylemciler, güvenlik güçlerininin müdahalesiyle karşılaştı.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trablusşam kentindeki gösterilerde yaralanan 33 kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldığı, 8 yaralının da hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, başkent Beyrut'taki Riyad Sulh Meydanı'nda da sağlık müdahalelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Onlarca motorlu bir araya gelerek oluşturduğu konvoylarla, korna sesleri eşliğinde şehir merkezinde tur atarak eylem yapıyor.

Ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tuttukları parlamentodaki siyasi partileri ve Merkez Bankası'nı protesto eden vatandaşlar, sokaktan geri çekilmeyeceği sloganları atıyor.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş bulunuyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç aydan beri karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı. (AA)

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