Lübnan'da protestolar hız kesmiyor!

Lübnan'da ekonomik krizi protesto eden göstericiler, başkent Beyrut'a yolsuzluğu kınarken, kuzeydeki Trablusşam kentinde yaşanan şiddet ve kaosa karşı yürüyüş düzenledi. Beyrut'un merkezinde bir araya gelen binlerce gösterici, hayat pahalılığı ve Lübnan parasının dolar karşısındaki değer kaybını protesto etti.

Yolsuzluk yapanların yargılanması, ülkeden haksız yere kaçırılan paraların geri getirilmesi ve rejimin düşmesi taleplerini seslendiren kalabalık gösterici grubu istekleri yerine getirilene dek sokaklardan çekilmeyeceklerini duyurdu.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentindeki gösterilerde toplanan kalabalık ise "Trablusşam, barış kentidir" sloganıyla geçen günlerde yaşanan şiddet ve kaosa karşı olduklarını seslendirdi.

İfade özgürlüğüne bağlı kaldıklarını dile getiren göstericiler, kentte yaşanan kaosa karşı olduklarını ilgililere bunun önünü almaları çağrısı yaptı.

Hayat pahalılığı ve ekonomik krizi protesto ederek yolsuzluk yapanların hesaba çekilmesini isteyen Trablusşamlı göstericiler, Abdulhamid Kerami Caddesi'ni lastikler yakarak trafiğe kapattı.