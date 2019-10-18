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Lübnan'da 'WhatsaApp vergisi' isyanı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2019 05:08 | Son Güncelleme

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle ülke genelinde devam eden protesto gösterilerine emniyet güçleri müdahale etti. Son yıllarda ekonomik sorunlarla boğuşan Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimi gerekçesiyle dün akşam saatlerinde başlattıkları protesto gösterilerini gece boyunca sürdürdü.

Lübnan'da 'WhatsaApp vergisi' isyanı!

Başkent Beyrut'un farklı bölgelerinde lastik yakarak yolları trafiğe kapattıktan sonra şehir merkezindeki Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan binlerce Lübnanlı, hükümet aleyhinde çeşitli sloganlar attı ve yöneticileri istifaya çağırdı.

Hükümet Sarayı'na yakın Şehitler Meydanı'nda toplanan öfkeli ve büyük kalabalık da lastiklerin yanı sıra çevredeki inşaatlardaki malzemeleri yakarak yolları trafiğe kapattı ve "halk yönetimin düşmesini istiyor", "devrim" şeklinde sloganlar attı.

BAZI EYLEMCİLER BAYGINLIK GEÇİRDİ

Beyrut Riyad Sulh Meydanı'ndaki göstericiler, emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle dağıldı.

Baygınlık geçiren bazı eylemcilere sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde de yüzlerce kişi, hükümetin ekonomik politikasını protesto etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN 40 KİŞİ YARALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ifade özgürlüğünün anayasa tarafından korunan kutsal bir değer olduğuna ancak bunun, başkasının malına zarar verme sınırına gelmemesi gerektiğine işaret edildi.

Protestocuların gösterilerini barışçıl ve kaosa yol açmayacak şekilde gerçekleştirmelerinin istendiği açıklamada, "İfade özgürlüğü, güvenlik güçlerine saldırma ve onlardan 40 kişiyi yaralama hakkını tanıyor mu?" denildi.

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EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bu arada Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Ekrem Şuhayb, ülkedeki durum nedeniyle kamu ve özel okullar ile üniversitelerin bugün kapalı olacağını duyurdu.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMEYECEK

Öte yandan Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ülkedeki gösterilerin çoğunun barışçıl olduğunu ve güvenlik güçlerine, gerekmedikçe müdahalede bulunulmaması yönünde talimat verildiğini söyledi.

Başbakan Saad el-Hariri'nin daha önce dile getirdiği kemer sıkma politikalarını hatırlatan Hasan, "Hükümetin, kemer sıkma politikaları ile vatandaşın yükünü hafifletme arasında bir denge sağlaması gerekiyor." dedi.

Bakan Hasan, Başbakan Hariri'nin istifa ihtimaline ilişkin, öyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Lübnan ulusal birlik hükümetinde 2 bakanla yer alan Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, Başbakan Hariri'ye birlikte istifa etme çağrısında bulunmuştu.

HÜKÜMET VERGİDE GERİ ADIM ATMIŞTI

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi tasarısının Başbakan Saad el-Hariri'den gelen talep üzerine Bakanlar Kurulunda onaylanmayacağını duyurmuştu.

Başbakan Hariri'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Bakanlar Kurulunun, bugün Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacağı belirtilmişti.

Lübnan'da ekonomik durumun kötüye gitmesi nedeniyle uzun süredir aralıklarla hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 3 Eylül'de ekonomide olağanüstü hal ilan etmişti. Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Lübnan'ın görünümünü 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

LÜBNAN'IN KAMU BORCU 86,2 MİLYAR DOLAR

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı. (AA)

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Lübnan whatsapp vergi gösteri

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