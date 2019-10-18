Lübnan'da 'WhatsaApp vergisi' isyanı!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ifade özgürlüğünün anayasa tarafından korunan kutsal bir değer olduğuna ancak bunun, başkasının malına zarar verme sınırına gelmemesi gerektiğine işaret edildi.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde de yüzlerce kişi, hükümetin ekonomik politikasını protesto etti.

Hükümet Sarayı'na yakın Şehitler Meydanı'nda toplanan öfkeli ve büyük kalabalık da lastiklerin yanı sıra çevredeki inşaatlardaki malzemeleri yakarak yolları trafiğe kapattı ve "halk yönetimin düşmesini istiyor", "devrim" şeklinde sloganlar attı.

Protestocuların gösterilerini barışçıl ve kaosa yol açmayacak şekilde gerçekleştirmelerinin istendiği açıklamada, "İfade özgürlüğü, güvenlik güçlerine saldırma ve onlardan 40 kişiyi yaralama hakkını tanıyor mu?" denildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bu arada Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Ekrem Şuhayb, ülkedeki durum nedeniyle kamu ve özel okullar ile üniversitelerin bugün kapalı olacağını duyurdu.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMEYECEK

Öte yandan Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ülkedeki gösterilerin çoğunun barışçıl olduğunu ve güvenlik güçlerine, gerekmedikçe müdahalede bulunulmaması yönünde talimat verildiğini söyledi.

Başbakan Saad el-Hariri'nin daha önce dile getirdiği kemer sıkma politikalarını hatırlatan Hasan, "Hükümetin, kemer sıkma politikaları ile vatandaşın yükünü hafifletme arasında bir denge sağlaması gerekiyor." dedi.

Bakan Hasan, Başbakan Hariri'nin istifa ihtimaline ilişkin, öyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Lübnan ulusal birlik hükümetinde 2 bakanla yer alan Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, Başbakan Hariri'ye birlikte istifa etme çağrısında bulunmuştu.