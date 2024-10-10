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Lübnan'dan tahliye operasyonu! Gemiler Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.10.2024 08:32
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Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan siviller tahliye ediliyor. Dışişleri Bakanı Fidan, "Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı" dedi.

Lübnan'dan tahliye operasyonu! Gemiler Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı

Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar yüklerini Beyrut Limanı'na indirdikten sonra çoğu Türk vatandaşı olan sivilleri alarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı.

BAKAN FİDAN: GEMİLERİMİZ YOLA ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye gemilerinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirterek şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir.

TAHLİYE GEMİLERİNE 2 FIRKATEYN VE 2 KARAKOL GEMİSİ DE EŞLİK EDİYOR

TRT Haber'de yer alan habere göre; Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüyor.

Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak.

Lübnan'dan 2006 yılında da tahliye gerçekleştirilmişti
Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan gemi tahliye
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