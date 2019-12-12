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Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'den "Hariri'nin kuracağı hükümette yer almayacakları" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 23:59 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'den "Hariri'nin kuracağı hükümette yer almayacakları" açıklaması

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Başbakan Saad el-Hariri'nin kuracağı teknosiyasi bir hükümette yer almayacaklarını söyledi.

Basil, başkanlık ettiği Lübnan Güçlü Parlamento Bloku'nun olağanüstü toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hariri'nin kuracağı teknosiyasi hükümetin başarısız olacağını savundu.

Lideri olduğu Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi ve Lübnan Güçlü Parlamento Bloku olarak Hariri'nin kuracağı bir teknosiyasi hükümette yer almayacaklarını belirten Basil, şunları kaydetti:

"Ülkeyi kaos ve yıkımdan kurtarmak için sadece bir bakanlık koltuğundan değil tüm koltuklarımızdan vazgeçmeye hazırız. Koltuklarımızı alın ama bize doğru mali politika ve üreten ekonomi verin; elektrik planını uygulayın; yağmayı durdurun; mal varlıklarını ortaya koyan yasa çıkarın."

Basil, yeterli ve alanında uzman kişilerden oluşan iş yapacak teknokrat bir hükümetin oluşturulması gerektiğini ifade ettti.

Lübnan Dışişleri Bakanı ayrıca, Hariri'yi "ülkedeki krizlerin sorumluluğunu siyasi partilere yükleyip kendisini temize çıkarmaya çalışmakla" eleştirdi.

- Yeni hükümet için "büyük ihtimal" Saad Hariri görevlendirilecek

Öte yandan, Hariri'nin liderlik ettiği Müstakbel Hareketi Siyasi Büro Üyesi Mustafa Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek ismin, "büyük ihtimal" Hariri olacağını ifade etti.

Alluş, Lübnan Cumhurbaşkanlığının hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin belirlenmesi için yapması beklenen istişare görüşmelerinin de 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cibran Basil Lübnan Saad el-Hariri

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