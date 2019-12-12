Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'den "Hariri'nin kuracağı hükümette yer almayacakları" açıklaması

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Başbakan Saad el-Hariri'nin kuracağı teknosiyasi bir hükümette yer almayacaklarını söyledi.

Basil, başkanlık ettiği Lübnan Güçlü Parlamento Bloku'nun olağanüstü toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hariri'nin kuracağı teknosiyasi hükümetin başarısız olacağını savundu.

Lideri olduğu Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi ve Lübnan Güçlü Parlamento Bloku olarak Hariri'nin kuracağı bir teknosiyasi hükümette yer almayacaklarını belirten Basil, şunları kaydetti:

"Ülkeyi kaos ve yıkımdan kurtarmak için sadece bir bakanlık koltuğundan değil tüm koltuklarımızdan vazgeçmeye hazırız. Koltuklarımızı alın ama bize doğru mali politika ve üreten ekonomi verin; elektrik planını uygulayın; yağmayı durdurun; mal varlıklarını ortaya koyan yasa çıkarın."

Basil, yeterli ve alanında uzman kişilerden oluşan iş yapacak teknokrat bir hükümetin oluşturulması gerektiğini ifade ettti.

Lübnan Dışişleri Bakanı ayrıca, Hariri'yi "ülkedeki krizlerin sorumluluğunu siyasi partilere yükleyip kendisini temize çıkarmaya çalışmakla" eleştirdi.