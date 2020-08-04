Lübnan Dışişleri Bakanı istifa etti

Hitti, görevinden ayrılırken hükümete ağır eleştirilerde bulundu.Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, hükümetin başarılı olamadığını ifade ederek görevinden istifa etti. Hitti istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünün Lübnan'ı, bizim değer verdiğimiz ve kendimize örnek aldığımız Lübnan değil" dedi. Son yıllarda tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan ülkesinde durumun giderek kötüleştiğini ifade eden Hitti, Lübnan'ın "başarısız bir devlete" dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Siyasetçilerin, halkın çıkarına çalışmaması durumunda "teknenin içindeki herkesle birlikte batacağını" ifade eden Hitti, hükümet içinde ülkedeki yanlışları gidermek için ortak bir irade koyması gerekirken birbiri ile rekabet eden politikacılarla karşılaştığını belirtti. Hükümete yakın kaynaklar, Nasif Hitti'nin kendini Başbakan Hasan Diyab tarafından zayıflatılmaya ve önemsizleştirilmeye çalışıldığı hissine kapıldığını belirtiyor.

Hitti'nin halefi Şerbil Vehbe

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA, Nasif Hitti'nin görevinden ayrılmasından birkaç saat sonra dışişleri bakanlığı görevine, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın diplomasi danışmanı Şerbil Vehbe'nin atandığını duyurdu. 2007-2012 yılları arasında ülkesinin Venezuela Büyükelçiliği görevini yürüten Vehbe, Mısır, Hollanda ve Almanya'da da çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştu.