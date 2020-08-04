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Lübnan Dışişleri Bakanı istifa etti

04.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Ağır bir ekonomik krizin içinde olan Lübnan'da Dışişleri Bakanı Nasif Hitti görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı istifa etti

Hitti, görevinden ayrılırken hükümete ağır eleştirilerde bulundu.Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, hükümetin başarılı olamadığını ifade ederek görevinden istifa etti. Hitti istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünün Lübnan'ı, bizim değer verdiğimiz ve kendimize örnek aldığımız Lübnan değil" dedi. Son yıllarda tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan ülkesinde durumun giderek kötüleştiğini ifade eden Hitti, Lübnan'ın "başarısız bir devlete" dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Siyasetçilerin, halkın çıkarına çalışmaması durumunda "teknenin içindeki herkesle birlikte batacağını" ifade eden Hitti, hükümet içinde ülkedeki yanlışları gidermek için ortak bir irade koyması gerekirken birbiri ile rekabet eden politikacılarla karşılaştığını belirtti. Hükümete yakın kaynaklar, Nasif Hitti'nin kendini Başbakan Hasan Diyab tarafından zayıflatılmaya ve önemsizleştirilmeye çalışıldığı hissine kapıldığını belirtiyor.

Hitti'nin halefi Şerbil Vehbe

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA, Nasif Hitti'nin görevinden ayrılmasından birkaç saat sonra dışişleri bakanlığı görevine, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın diplomasi danışmanı Şerbil Vehbe'nin atandığını duyurdu. 2007-2012 yılları arasında ülkesinin Venezuela Büyükelçiliği görevini yürüten Vehbe, Mısır, Hollanda ve Almanya'da da çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Nasif Hitti ise ülkesinin en deneyimli diplomatlarından biri olarak tanınıyor. Yaklaşık on yıl boyunca Arap Ligi Genel Sekreteri'nin danışmanlığını yapan Hitti, geçen Ocak ayında Lübnan Başbakanı Hasan Diyab tarafından kabineye dahil edilmişti. Hasan Diyab hükümeti, 1990 yılında sona eren iç savaştan bu yana ülkenin içinde bulunduğu en ağır ekonomik krizi sona erdirmek için çaba sarfediyor.

Enflasyon yüzde 424

Üst düzey makamların dini inaçlara göre paylaştırıldığı Lübnan'da halk, ülkedeki yolsuzluklar ve kötü ekonomi yönetimine karşı sık sık kitlesel protesto eylemleri düzenliyor. Lübnan'da anayasaya göre cumhurbaşkanı ve ordunun başkomutanı Maruni Hristiyan olmak zorunda. Lübnan parlamento başkanı prensip olarak Şii cemaat içinden seçilirken başbakanın Sünni Müslüman kimliği taşıması gerekiyor.

Ağır bir ekonomik kriz içinde olan ülke, şu an dünyanın en fazla borcu olan devletlerden biri konumunda. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyelerinden Ekonomi Profesörü Steve Hanke'nin hesaplamalarına göre Lübnan'da enflasyon yüzde 424 seviyesinde.

Lübnan hükümetinin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile olası bir kurtarma paketine ilişkin yürüttüğü görüşmelerde şu ana dek umut verici bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Lübnan poundu da geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana ABD doları karşısında yüzde 80 değer kaybetti.

dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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