Lübnan elektriğinin yüzde 35-40'ı Türk gemilerden

Türk gemilerinin Lübnanlılar için elektrik üretiminin temelini oluşturduğuna işaret eden Faysal, Lübnan'da enerji gemileriyle en ucuz elektrik üretimini sağladıklarını kaydetti.

"Karadeniz Powership Fatmagül Sultan" ve "Karadeniz Powership Orhan Bey" isimli gemilerin yaklaşık 400 MW üretim kapasiteli olduğu ve bunun da Lübnan'ın elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini karşıladığına dikkati çeken Faysal, ağustos ayından itibaren 3 aylık süreyle Lübnan'da üretime başlayan "Karadeniz Powership Esra Sultan" gemisi ile birlikte ülkenin yüzde 35-40 elektriğini ürettiklerini kaydetti.

Karadeniz Holding Temsilcisi Ralif Faysal, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzey batısındaki Akdeniz kıyısındaki "Karadeniz Powership Fatmagül Sultan" adlı enerji gemisinde düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılından beri ülkedeki faaliyetlerine ve enerji gemilerinin kapasitelerine dair bilgi verdi.

Esra Sultan gemisinin Lübnan hükümetiyle yapılan anlaşma doğrultusunda 3 ay boyunca ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Faysal, Lübnan'da kendilerine doğalgazın temin edilmesi halinde üretim maliyetini daha da düşürebileceklerini ifade etti.

Esra Sultan gemisinin günde 21-24 saat arasında Beyrut'un kuzey bölgelerine elektrik akımını sağladığını söyleyen Faysal, bir ara yakıtın azalması dolayısıyla üretimin yüzde 25'e kadar düştüğünü ancak iki haftadan beri yakıtın tekrar temin edilmesiyle üretim kapasitesinin 207 MW'a çıktığını sözlerine ekledi.

Lübnan'ın daha önce Suriye'den elektrik ithal ettiğini ancak Türk gemilerine oranla yüzde 15-20 fazla maliyeti dolayısıyla tercihlerinde değişikliğe gittiklerini dile getiren Faysal, "Suriye ve Ürdün elektrik genel müdürlerinin yer aldığı resmi bir heyet dün Lübnan'daki Türk gemilerini gezdi. Gemilerdeki çalışmalar karşısında dehşete kapılan heyet, fiyat konusunda da bizimle rekabet edemeyeceklerini gördüler." diye konuştu.

Çevre Bakanlığı'nın periyodik olarak gemilerde denetleme yaptığını ve gemilerdeki çalışmalarını uluslararası çevre yasaları doğrultusunda yürüttüklerini vurgulayan Faysal, Türk enerji gemilerinde 125 Lübnanlı işçinin istihdam edildiğini ve gemilerin varlığıyla oluşan iş imkanlarından yararlanan yüzlerce kişinin olduğu bilgisini paylaştı.

Lübnan'da bir türlü çözülemeyen ve sürekli tartışmalara neden olan elektrik sorunu, ülke ekonomisini ciddi anlamda etkiliyor.

