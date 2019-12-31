Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü: Nissan'ın eski yöneticisi ülkeye yasal yollarla girdi

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı "Carlos Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini" açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nissan'ın eski yöneticisi Lübnan vatandaşı Ghosn'un başkent Beyrut'ta bulunduğuna dair haberler üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ghosn'un ülkeye yasal yollarla giriş yaptığı belirtilerek, hakkında yasal işlemi gerektirecek bir durum olmadığına dikkat çekildi.

Ghosn, daha önce yaptığı açıklamada, görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.

Gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla da iletişime geçebileceğini ifade eden Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım, kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." ifadelerini kullanmıştı.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.